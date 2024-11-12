Подведены результаты рассмотрения конкурсных заявок на премию «Бренд года в России 2024»
Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты рассмотрения конкурсных заявок заключительного в этом году отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 75 отечественных брендов.
«Мы завершили прием заявок на участие в премии в этом сезоне. Очень горды тем, что конкурс получил такой большой интерес и отклик среди российских брендов. Кроме того, у нас появилось сразу несколько организаций-амбассадоров в различных отраслевых номинациях, что подтверждает признание премии среди профессионального сообщества. Рады, что в конкурсе приняли участие, как крупные бренды, уже занимающие активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды. Приглашаем всех желающих на церемонию награждения лауреатов 20-го ноября», — рассказала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.
Номинантами четвертого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали бренды в номинациях:
В высшей лиге:
• 585*ЗОЛОТОЙ — «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»
• AZIMUT Hotels — «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спец. проекты и площадки)»
• Black Star Burger — «Ресторанный бизнес: проекты в сфере ресторанного бизнеса»
• CATERWIL — «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
• DAMY FLOOR — «Напольные покрытия»
• ESTIMA — «Строительные материалы»
• Hybrid — «Digital-услуги»
• Inforce — «Строительные инструменты» и «Ручные строительные орудия и инструменты»
• Kokoc Group — «Маркетинговые услуги»
• Kaspersky — «Экспортный бренд», «Информационная безопасность» и «IT-инновации»
• MARMECO — «Хлебобулочные и кондитерские изделия»
• Ph — «Химическая продукция»
• QREDO — «Товары и инструменты для ручного труда и творчества»
• RADIO MONTE CARLO — «Радио»
• Ridberg — «Товары для дома и сада»
• RU.TV — «Телевидение»
• Sanitol — «Бытовая химия»
• Siberian Wellness — «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
• Skillbox — «Образовательные услуги»
• SMI)EX — «Средства гигиены»
• STELS — «Средства индивидуальной мобильности»
• Sибирская коллекция — «Мясная продукция»
• Vertex — «Экотовары для дома»
• Алгоритмика — «Образовательные услуги»
• Бери заряд! — «Цифровые устройства и гаджеты»
• Бизнес Платформа ВТБ (Банк ВТБ (ПАО) — «Финансовые услуги»
• Бургер Кинг — «Ресторанный бизнес: рестораны быстрого питания», «Мясная продукция»
• ВодоходЪ — «Туризм и путешествия»
• ГПМ Реклама — «Коммуникационные услуги»
• Дана Ультра — «Ветеринарные препараты для животных»
• Инферит — «Цифровые носители информации»
• Капитан Вкусов — «Рыбная продукция»
• ЛСР — «Жилая недвижимость»
• Магуро — «Продукты длительного хранения»
• НОНТОН — «Интерьер и декор»
• Пандарог — «Школьные принадлежности»
• ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН – «Товары для здоровья»
• Планета Суши — «Ресторанный бизнес: рестораны»
• Райтон — «Товары для сна и отдыха»
• РЕГУЛ — «Кабельно-проводниковая продукция»
• СБЕР — «Финансовые услуги»
• СберУниверситет — «Образовательные услуги»
• СДЭК — «Транспортные и логистические услуги»
• Ситилинк — «Торговые сети»
• Тануки — «Семейный проект»
• Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury — «Маркетинговые и рекламные фестивали»
В первой лиге:
• ANNEN — «Одежда»
• Compo Soft — «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
• Fremen Project — «Компьютерная графика, производство видеоконтента»
• HEADSHOT — «Маркетинговые услуги»
• iRU — «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»
• Level Group — «Жилая недвижимость»
• METSURI — «Машиностроение»
• POOLMANN — «Инженерные сооружения»
• STARFISH сеть семейных оздоровительных акваклубов — «Семейный спортивный проект»
• Stellа-Доступные решения для вашего дома — «Интерьер и декор»
• Valley — «Обувной бренд»
• Зоозавр — «Торговые сети»
• СОВНАРКОМ — «Мясная продукция»
• Солнце Москвы — «Услуги в сфере развлечений»
Специальные номинации:
• Greenway Global — «Социально-ответственный бренд»
• EXEED — «Культурное меценатство»
• IThub college — «Молодежный бренд»
• LeaderTeam — «Корпоративный бренд»
• RINK — «Успешный старт»
• WILDBERRIES — «Мегабренд»
• Авито — «Разумное потребление», «Благотворительный бренд», «Корпоративный бренд», «Коммуникационная кампания
года по продвижению бренда» и «Мегабренд»
• Издательско-полиграфическая компания «ПЛАТИНА» — «О России с любовью», «Деловое совершенство»
• Инферит — «Успешный ребрендинг»
• Кафе Мороженое — «Собственная торговая марка»
• РЕЗУЛЬТАТ.ПРО — «Семейный бизнес»
• СберСпасибо — «Коллаборация года», «Бренд-прорыв»
• СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА — «Успешный ребрендинг»
• Media Loves You — «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: инновационные решения с использованием
современных технологий»
• Talantix — «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда»
Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:
• Оператор — Агентство Point Passat
• Партнеры — АБКР, АКАР, РАФИ
• Генеральный аналитический партнер — холдинг РОМИР
• Генеральный мультимедийный партнер — Медиагруппа «Комсомольская правда»
• Стратегический информационный партнер — ИД «Аргументы и Факты»
• Генеральный медиапартнер — ГПМ Радио
• Официальный медиапартнер — Медиахолдинг Rambler&Co