Подведены результаты рассмотрения конкурсных заявок на премию «Бренд года в России 2024»

Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты рассмотрения конкурсных заявок заключительного в этом году отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 75 отечественных брендов.

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«Мы завершили прием заявок на участие в премии в этом сезоне. Очень горды тем, что конкурс получил такой большой интерес и отклик среди российских брендов. Кроме того, у нас появилось сразу несколько организаций-амбассадоров в различных отраслевых номинациях, что подтверждает признание премии среди профессионального сообщества. Рады, что в конкурсе приняли участие, как крупные бренды, уже занимающие активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды. Приглашаем всех желающих на церемонию награждения лауреатов 20-го ноября», — рассказала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Номинантами четвертого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали бренды в номинациях:

В высшей лиге:

• 585*ЗОЛОТОЙ — «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»

• AZIMUT Hotels — «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спец. проекты и площадки)»

• Black Star Burger — «Ресторанный бизнес: проекты в сфере ресторанного бизнеса»

• CATERWIL — «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»

• DAMY FLOOR — «Напольные покрытия»

• ESTIMA — «Строительные материалы»

• Hybrid — «Digital-услуги»

• Inforce — «Строительные инструменты» и «Ручные строительные орудия и инструменты»

• Kokoc Group — «Маркетинговые услуги»

• Kaspersky — «Экспортный бренд», «Информационная безопасность» и «IT-инновации»

• MARMECO — «Хлебобулочные и кондитерские изделия»

• Ph — «Химическая продукция»

• QREDO — «Товары и инструменты для ручного труда и творчества»

• RADIO MONTE CARLO — «Радио»

• Ridberg — «Товары для дома и сада»

• RU.TV — «Телевидение»

• Sanitol — «Бытовая химия»

• Siberian Wellness — «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»

• Skillbox — «Образовательные услуги»

• SMI)EX — «Средства гигиены»

• STELS — «Средства индивидуальной мобильности»

• Sибирская коллекция — «Мясная продукция»

• Vertex — «Экотовары для дома»

• Алгоритмика — «Образовательные услуги»

• Бери заряд! — «Цифровые устройства и гаджеты»

• Бизнес Платформа ВТБ (Банк ВТБ (ПАО) — «Финансовые услуги»

• Бургер Кинг — «Ресторанный бизнес: рестораны быстрого питания», «Мясная продукция»

• ВодоходЪ — «Туризм и путешествия»

• ГПМ Реклама — «Коммуникационные услуги»

• Дана Ультра — «Ветеринарные препараты для животных»

• Инферит — «Цифровые носители информации»

• Капитан Вкусов — «Рыбная продукция»

• ЛСР — «Жилая недвижимость»

• Магуро — «Продукты длительного хранения»

• НОНТОН — «Интерьер и декор»

• Пандарог — «Школьные принадлежности»

• ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН – «Товары для здоровья»

• Планета Суши — «Ресторанный бизнес: рестораны»

• Райтон — «Товары для сна и отдыха»

• РЕГУЛ — «Кабельно-проводниковая продукция»

• СБЕР — «Финансовые услуги»

• СберУниверситет — «Образовательные услуги»

• СДЭК — «Транспортные и логистические услуги»

• Ситилинк — «Торговые сети»

• Тануки — «Семейный проект»

• Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury — «Маркетинговые и рекламные фестивали»

В первой лиге:

• ANNEN — «Одежда»

• Compo Soft — «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

• Fremen Project — «Компьютерная графика, производство видеоконтента»

• HEADSHOT — «Маркетинговые услуги»

• iRU — «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»

• Level Group — «Жилая недвижимость»

• METSURI — «Машиностроение»

• POOLMANN — «Инженерные сооружения»

• STARFISH сеть семейных оздоровительных акваклубов — «Семейный спортивный проект»

• Stellа-Доступные решения для вашего дома — «Интерьер и декор»

• Valley — «Обувной бренд»

• Зоозавр — «Торговые сети»

• СОВНАРКОМ — «Мясная продукция»

• Солнце Москвы — «Услуги в сфере развлечений»

Специальные номинации:

• Greenway Global — «Социально-ответственный бренд»

• EXEED — «Культурное меценатство»

• IThub college — «Молодежный бренд»

• LeaderTeam — «Корпоративный бренд»

• RINK — «Успешный старт»

• WILDBERRIES — «Мегабренд»

• Авито — «Разумное потребление», «Благотворительный бренд», «Корпоративный бренд», «Коммуникационная кампания

года по продвижению бренда» и «Мегабренд»

• Издательско-полиграфическая компания «ПЛАТИНА» — «О России с любовью», «Деловое совершенство»

• Инферит — «Успешный ребрендинг»

• Кафе Мороженое — «Собственная торговая марка»

• РЕЗУЛЬТАТ.ПРО — «Семейный бизнес»

• СберСпасибо — «Коллаборация года», «Бренд-прорыв»

• СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА — «Успешный ребрендинг»

• Media Loves You — «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: инновационные решения с использованием

современных технологий»

• Talantix — «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда»

Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:

• Оператор — Агентство Point Passat

• Партнеры — АБКР, АКАР, РАФИ

• Генеральный аналитический партнер — холдинг РОМИР

• Генеральный мультимедийный партнер — Медиагруппа «Комсомольская правда»

• Стратегический информационный партнер — ИД «Аргументы и Факты»

• Генеральный медиапартнер — ГПМ Радио

• Официальный медиапартнер — Медиахолдинг Rambler&Co