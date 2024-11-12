Росимущество хочет изъять имущество у бывшего завода Heineken в России

Арбитражный суд Иркутской области 15 ноября рассмотрит иск Росимущества о изъятии собственности у холдинга «Объединенные пивоварни», которому сейчас принадлежат активы бывшей российской дочерней компании Heineken. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы иска в картотеке арбитражных дел.

Истец требует вернуть сооружения гражданской обороны, расположенные на Иркутском пивобезалкогольном комбинате (бывшая «Пивоварня Хейнекен Байкал»). Источник издания уточнил, что общая площадь спорных объектов составляет около 160 кв. м, однако подробности о том, какие именно сооружения подлежат изъятию, не уточняются. Представитель «Объединенных пивоварен» сообщил, что компания предпринимает шаги для разрешения этого вопроса, но отказался от дальнейших комментариев. Запросы по этому делу направлены также в Росимущество.

Владелец бывших мощностей Heineken приобрел «Белый кремль»

Компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» работала в России с 2002 года, управляя семью заводами и входя в тройку крупнейших производителей пива. В марте 2022 года Heineken объявил об уходе из РФ и прекращении продаж под своими брендами. В августе 2023 года российский бизнес Heineken был продан за €1 группе «Арнест», которая взяла на себя обязательство погасить долг в €100 млн. В сделку вошли заводы в нескольких городах России и более 20 брендов, включая «Крушовице» и «Жигулевское 1978».

Ранее сообщалось, что активы британско-нидерландской компании Unilever в России продали группе «Арнест» Алексея Сагала.