Платежную систему «Мир» официально подключили к иранской Shetab

Российская платежная система «Мир» была официально подключена к иранской Shetab.

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Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

— Несколько минут назад в присутствии главы ЦБ российская платежная система «Мир» была официально подключена к иранской банковской сети Shetab. Благодаря подключению «Мира» к Shetab, иранские карты можно будет использовать в банкоматах России. Таким образом, каждый человек может получить свои средства с иранских карт в рублях в российских банкоматах, — цитирует сообщение РИА Новости.

Для проекта запланированы еще два этапа: на втором граждане России смогут снять наличные в Иране с российских банковских карт, а на третьем этапе иранские карты Shetab можно будет использовать в российских магазинах.

2 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что страны — члены БРИКС уже разработали рекомендации об альтернативных платежных механизмах: по его словам, этот вопрос был на повестке дня во время саммита в Казани, а также обсуждался в течение года главами минфинов и главами центробанков стран — участниц объединения.