Новым главным редактором «Афиши Daily» стала Иляна Эрднеева

Журналистка, телеведущая и инфлюенсер возглавит редакцию с 11 ноября 2024 года. В новой должности Иляна Эрднеева сосредоточится на формировании новой стратегии издания, развитии оригинальных форматов контента и специальных проектах.

© из личного архива Иляны Эрднеевой

Иляна Эрднеева известна в лайфстайл-индустрии как самый молодой главный редактор издательства Conde Nast. Она возглавляла журнал Glamour с 2018 по 2022 год, ранее работала шеф-редактором издания, редактором отделов «Стиль жизни», «Культура» и «Мода». Также Эрднеева вела программу «Правила стиля» на телеканале Disney. С 2022 года занималась личными проектами и консультировала бренды.

Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша»: «Приветствую в нашей команде яркого профессионала и уверен, что с Иляной “Афиша Daily” не только сохранит свою уникальность, но и достигнет нового уровня развития в соответствии с современными трендами потребления новостей о культуре и образе жизни. Хочу поблагодарить Яну Циноеву за совместную работу, под её руководством издание укрепило свои позиции среди лояльной аудитории и привлекло новых читателей».

Яна Циноева, которая возглавляла редакцию до ноября 2024 года, приняла решение продолжить карьеру вне компании.

«Афиша Daily» – медиа о трендах и событиях в кино, музыке и искусстве.