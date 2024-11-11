В Ralf Ringer назвали неправомерным дело о неуплате налогов

Представители компании Ralf Ringer считают неправомерным уголовное преследование гендиректора Андрея Бережного, которого обвиняют в неуплате более 588 млн рублей налогов.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Передача дела в суд — неправомерная процедура, не имеющая судебной перспективы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратура Москвы направила дело в Останкинский районный суд города. Представители компании заявили, что передача дела является грубым нарушением закона. В Ralf Ringer выразили уверенность в том, что материалы дела будут возвращены судом с требованием о восстановлении законности и полной реабилитации гендиректора.

До этого прокуратура Москвы сообщила, что гендиректоры обувной компании Ralf Ringer и «Промснабпоставка» предстанут перед судом за неуплату более 588 млн налогов. По данным прокуратуры, обвиняемые использовали реквизиты 14 аффилированных компаний, чтобы внести ложные данные о своих сделках в налоговые декларации.