«Вкусвилл» открыл первый магазин косметики в Москве

«Вкусвилл» запустил первый специализированный магазин косметики и товаров для дома под названием «ВкусВилл Красиво». Торговая точка открылась в Москве на улице Анны Ахматовой в ЖК «Городские истории».

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Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.

«Новый формат создан, чтобы предложить покупателям уникальный ассортимент и дополнительный сервис подбора косметической продукции», — уточнили в компании.

В ассортименте магазина свыше 1,7 тыс. товарных позиций. Среди них — уходовые средства, бытовая химия под собственной торговой маркой «ВкусВилл», а также товары популярных брендов. Кроме того, проект открывает новую категорию для компании — декоративная косметика.

«ВкусВилл Красиво» — тестовый проект, реализуемый сотрудниками в рамках развития внутреннего предпринимательства в компании.

«Сейчас проект в стадии проверки гипотезы ценности, на основе анализа качественных и экономических метрик будет принято решение о дальнейшем развитии», — подчеркнули во «Вкусвилле».

В сентябре сообщалось, что «Вкусвилл» планирует открыть магазин косметики под названием «Вкусвилл Красиво». Тогда компания занималась подбором сотрудников для торговой точки.