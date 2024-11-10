Биткоин взлетел до исторического уровня

Стоимость биткоина превысила $80 тысяч (7,8 млн рублей). Таким образом, криптовалюта второй раз за сутки обновила исторический максимум, пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

По данным агентства, по состоянию на 8:18 мск курс биткоина достигал $79 281, что на $2,2 тысячи больше, чем предшествующий максимум в $77 тысяч, достигнутый 8 ноября.

По оценке кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, курс валюты может еще подняться, но шансы на повышение до $100 тысяч минимальны. Он добавил, что «после отметки в $80 тысяч начнется коррекция».

Биткоин может дойти до $135 000 в 2025 году

Дальнейший курс первой криптовалюты будет зависеть от действий Центробанков США и Китая, отметили аналитики.