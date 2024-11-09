Стоимость биткоина бьет рекорды

Стоимость биткоина поднялась до 77 тысяч долларов впервые в истории. Тем самым был пробит исторический максимум.

На фоне выборов американского президента стоимость биткоина увеличилась. По данным на 22:30 по мск 8 ноября стоимость биткоина составила 77 057 долларов, пишет РЕН ТВ.

Предыдущий рекорд стоимости биткоина был поставлен 7 ноября. Тогда пиковый показатель его стоимости находился на отметке в 76 400 долларов.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году добыли биткоинов на $3,5 миллиарда. РФ вышла на второе место в мире по майнингу этой криптовалюты.