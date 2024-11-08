Freedom Holding Corp. увеличил выручку на 33% и купил SilkNetCom

Выручка Freedom Holding Corp. (FRHC) во II квартале 2025 фискального года (соответствует периоду с 1 июля по 30 сентября 2024-го) увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $580,9 млн.

Позитивную динамику продемонстрировали все финансовые метрики холдинга.

Наибольший вклад в увеличение выручки внес банковский сегмент: здесь показатель увеличился на 21%, до $201,5 млн. Число клиентов Freedom Bank Kazakhstan за отчетный период выросло до 1,2 млн. В октябре холдинг получил лицензию на осуществление банковской деятельности в Таджикистане, что позволит расширить присутствие компании на рынке Центральной Азии и укрепить свои позиции в банковском секторе региона.

Брокерский сегмент холдинга заработал $174,8 млн выручки. Клиентская база по состоянию на 30 сентября 2024-го достигла 555 тыс.

Выручка от страхового сегмента (Freedom Life и Freedom Insurance) выросла на 121%, до $178,2 млн. По состоянию на конец отчетного периода клиентская база страховых компаний увеличилась на 58% и составила 846 тыс. человек. Международное агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Freedom Insurance до «BB-», благодаря устойчивым операционным показателям. Прогноз «стабильный».

Прочие сегменты бизнеса (онлайн-платежи, продажа билетов, маркетплейс, электронная коммерция, туризм и телекоммуникации) в июле – сентябре принесли Freedom Holding Corp. $26,4 млн выручки, увеличившейся на 56%.

Основной вклад в рост выручки Freedom Holding Corp. внесло повышение дохода от страхового андеррайтинга на 177%, до $160,3 млн. Это связано с тем, что увеличился объем операций, таких как пенсионные аннуитеты и продажи страховых полисов от несчастных случаев. Чистая прибыль от производных финансовых инструментов выросла на 358% и составила $6,3 млн.

Среди позитивных для выручки драйверов — повышение чистой прибыли по торговым ценным бумагам на 35%, до $68,3 млн. Эта динамика была обусловлена ростом рыночных цен на казахстанские государственные облигации, присутствующие в портфеле холдинга.

Комиссионный доход увеличился на 8%, до $121,1 млн. Это в основном было связано с повышением выручки от брокерских услуг, которое было частично компенсировано снижением комиссий по банковским и прочим сервисам.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. в отчетном периоде составила $114,5 млн. Базовая прибыль на акцию FRHC, рассчитанная, исходя из их средневзвешенного количества 59,4 млн штук, достигла $1,93.

Из-за расширения бизнеса затраты холдинга в отчетном периоде увеличились на 50%, до $452 млн. В частности, холдинг приобрел провайдера телекоммуникационных сетей SilkNetCom LLP за $23,88 млн, чтобы использовать активы и лицензии для развития телекоммуникационного бизнеса.

Комиссионные расходы увеличились до $90,8 млн (+187%) из-за роста затрат на агентское вознаграждение, которое связано с повышением объема продаж страховых продуктов, переданных компанией Freedom Life внешним агентам. Процентные расходы снизились на 11%, до $124,7 млн.

Общие и административные расходы увеличились на 80%, до $53,2 млн, что было обусловлено, в том числе, существенными объемами финансовых отчислений холдинга на благотворительность и спонсорство (значительные средства были направлены Казахстанской федерации шахмат и др.).

Активы компании выросли до $8,8 млрд (+6%), обязательства составили $7,5 млрд.