Российский бизнес начал борьбу с Центробанком

Ключевым направлением дискуссий на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске стало массовое выступление бизнеса против политики высоких ставок, которую проводит руководство Центробанка. Об этом говорится в материале «Ведомостей».

Предприниматели вывели в публичное поле самые неутешительные прогнозы относительно ситуации в экономике. Отвечать на претензии пришлось советнику председателя Банка России Кириллу Тремасову, единственному представителю регулятора.

Мрачнее всех выступил гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг. Он указал, что жесткая денежно-кредитная политика приведет к обрушению ключевых отраслей машиностроения, потому что при кредитах по ставке 27 процентов годовых нельзя бороться с конкурентами из Китая, занимающими под 5 процентов и даже дешевле.

По его словам, обычные предприятия также проигрывают конкуренцию заводам оборонно-промышленного комплекса и естественным монополистам, которые меньше зависят от ставок и будут продолжать работу в любых условиях. А это означает, что бизнес продолжит лишаться рабочих рук до состояния полной невозможности продолжать производство.

Финансовый директор группы компаний «Уралкран» Ольга Александрова подтвердила, что инвестиционные программы уже сворачивают, а половину тендеров в отрасли выигрывают китайские поставщики и дальше будет только хуже.

Начальник управления финансовых ресурсов Магнитогорского металлургического комбината Мария Овечкина добавила, что сокращаются как инвестиции, так и резервы, причем последние могут закончиться через полгода. «И мы очень негативно смотрим на 2025 год», — заключила она. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин указал, что бизнес массово откладывает инвестиционные проекты, в том числе те, что относятся к технологическому суверенитету и выпуску инновационной продукции.

В свою очередь, Тремасов заявил, что согласен со всеми спикерами и поставленными ими диагнозами, но снижение ставки не решит ни одной из указанных проблем. Он напомнил, что теорию снижения ставок для развития промышленности несколько лет проверяли в Турции, в результате чего получили инфляцию выше 50 процентов и ставку, равную этому значению.

ЦБ повысил ключевую ставку до максимального значения в истории РФ

Представитель ЦБ перечислил факторы, заставляющие регулятор увеличивать жесткость, — это дополнительные расходы бюджета, о которых стало известно в октябре, резкое повышение утилизационного сбора на автомобили, рост тарифов на ЖКУ и транспорт, высокая инфляция и инфляционные ожидания.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач полагает, что действия правительства и Центробанка делают стагнацию неизбежной. Через 1,5-2 года он ожидает массовых банкротств предприятий из-за «огромных неплатежей», сокращение выпуска и дополнительного роста цен.

При этом он признает, что у ЦБ сильно связаны руки. Ведь предприятия, работающие на гособоронзаказ, будут брать кредиты под любые проценты, просто чтобы не попасть под уголовную ответственность.