США сняли санкции с части российских банков

США временно сняли санкции с некоторых российских банков, но с очень большими оговорками. Об этом сообщает РИА Новости.

Минфин Соединенных Штатов разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой. При этом из-под санкций выведены их «дочки», а также подконтрольные структуры (с долей от 50%). Чиновники отмечают, что речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии.

Уточняется, что все эти ограничения являются временными. Их ввели до 30 апреля. После этого санкции могут вернуть или вовсе ужесточить.

Отмечается, что основой целью подобных действий со стороны США является «подстраховка себя» во избежание перебоев в обеспечении энергетическими ресурсами в зимний период, когда их потребление достигает максимума.

В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут снять часть введенных санкций против России с приходом в Белый дом победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа.