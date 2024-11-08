В Казахстане прокомментировали обход компаниями санкций против РФ

Ситуация, когда казахстанские компании нарушают введенные странами Запада санкции против России, не является системной, Казахстан в целом будет соблюдать ограничения.

Об этом заявил министр национальной экономики республики Нурлан Байбазаров, комментируя попадание компаний страны в санкционные списки Великобритании.

"Я думаю, это несистемные вопросы, что казахстанские компании стараются обходить санкции. Это разовые компании, которые, я думаю, просто преследуют получение выгоды. С этим сложно бороться, но мы в целом будем соблюдать те ограничения, которые мы согласовали с американскими, европейскими соответствующими службами по контролю за санкциями", - сказал министр журналистам, видеозапись его выступления опубликовало издание Informburo.

7 ноября в санкционные списки британского правительства попали казахстанские Stanex Group, Kazstanex, TawKz, Zapchasttrade, CPS Energy и Rabadaziya. Байбазаров ранее назвал эти компании однодневками, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.

Представители правительства Казахстана неоднократно высказывались по поводу соблюдения санкций против России. В частности, в августе заместитель премьера Казахстана Серик Жумангарин в интервью агентству Bloomberg сообщил, что Астана не будет "слепо следовать" санкциям против России и не позволит, чтобы республиканским компаниям запретили вести торговлю. При этом он отметил, что Казахстан продолжит придерживаться западных ограничений, так как не устоит в случае введения против него санкций. Жумангарин не уточнил, имеются в виду вторичные или прямые ограничения в отношении экономики Казахстана.

Замглавы МИД республики Роман Василенко в интервью польскому агентству PAP в октябре сообщил, что Казахстан не вводил санкций против РФ и не присоединялся к ним, однако в республике не хотят, чтобы ее территория использовалась для обхода ограничений.