Акции Qualcomm подскочили на 8%

Qualcomm превзошла ожидания по итогам четвертого финансового квартала, объявив о новой программе выкупа акций на $15 млрд, пишет Yahoo Finance.

Отыгрывая отчетность, акции компании выросли более чем на 8% на премаркете в четверг.

Qualcomm сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $2,69 при выручке в $10,24 млрд, превзойдя прогнозы Уолл-стрит, которые составляли $2,56 и $9,9 млрд соответственно.

Более высокие, чем ожидалось, результаты были обусловлены более улучшением динамики в подразделении чипов для мобильных телефонов, продажи которого выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $6,10 млрд.

Между тем, продажи автомобильных чипов в четвертом квартале выросли на 68% по сравнению с прошлым годом, достигнув $899 млн, а выручка от подразделения Qualcomm, занимающегося интернетом вещей, увеличилась на 22% до $1,68 млрд.

Компания прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в размере $2,85-$3,05 при выручке в размере $10,5-$11,3 млрд, или $10,9 млрд в середине диапазона, по сравнению с прогнозами аналитиков в размере $2,87 и $10,61 млрд соответственно.

«Результаты и прогнозы оказались, вероятно, гораздо лучше, чем опасались, учитывая недавние отчеты компаний-конкурентов, вероятно, из-за того, что компания сосредоточена на флагманских смартфонах, которые, похоже, показывают себя лучше, а также из-за истории соседних секторов, которая, похоже, действительно начинает себя оправдывать», — прокомментировали аналитики Bernstein.

Bernstein сохранила рейтинг «выше рынка» и повысила целевую цену с $200 до $215.