Грозит закрытием заводов: Nissan может уволить 9 тысяч сотрудников из-за убытков

Как сообщает Bloomberg, компания Nissan вынуждена пойти на жёсткие меры по оптимизации бизнеса в свете низких продаж на основных рынках. Одна из них - сокращение до девяти тысяч рабочих мест и снижение производственных мощностей на 20%.

Также в рамках финансового оздоровления Nissan сообщила о сокращении текущей доли акций (34,07%) в Mitsubishi: будет продано до 149 028 300 акций, что составляет примерно 10,02% от общего числа выпущенных акций Mitsubishi Motors Corporation.

Сегодня, 7 ноября, Nissan заявил о снижении прогноза по итогам 2024 финансового года. По итогам его первой половины (апрель-сентябрь) консолидированная чистая выручка снизилась на 79,1 млрд иен - до 5,98 трлн иен, а операционная прибыль снизилась на 303,8 млрд иен - до 32,9 млрд иен. Чистая прибыль компании за указанный период составила 19,2 млрд иен против 296,0 млрд иен годом ранее.