Акции Tesla взлетели после победы Трампа

Цена акций компании Илона Маска Tesla взлетела на 15,26% на премаркете (до официального открытия торговой сессии) на бирже NASDAQ. К 13:19 по московскому времени бумаги торговались на уровне около 290 долларов за единицу.

Участники рынка предполагают, что Маск и его компания электромобилей станут основным бенефициаром победы Дональда Трампа на выборах президента США, комментирует рыночную ситуацию Bloomberg.

Согласно предварительным данным, представитель Республиканской партии, 45 глава Белого дома победил на выборах и станет 47 президентом США. Глава и основатель Tesla активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании, в том числе, материально.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в своей первой речи после подсчета результатов Дональд Трамп назвал Илона Маска «удивительным парнем», одним из самых важных людей в Америке и «новой звездой». Ранее Трамп обещал в случае своей победы сформировать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском.