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Перевозчики пожаловались на проблемы с РЖД

Железнодорожные операторы обратились к советнику президента РФ, специальному представителю президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорю Левитину с жалобой на проблемы в работе железнодорожного транспорта.

Перевозчики пожаловались на проблемы с РЖД
© ТАСС

Соответствующее открытое письмо, которое подписали восемь участников рынка, опубликовало отраслевое издание Vgudok. Речь идет об ограничении доступа порожних вагонов со стороны РЖД.

«Массовые ограничения, вводимые ОАО «РЖД», привели к изменению логистики перевозки порожних вагонов, разбалансировке парков в целом и дискриминационному доступу к инфраструктуре», — говорится в письме.

Участники рынка добавили, что со стороны железнодорожного холдинга и Минтранса поступают «лишь угрозы» и предложения убрать «лишние» вагоны. При этом, по их словам, большинство инициатив нарушают федеральное законодательство.

РЖД прокомментировали слухи о росте тарифов

В письме сообщается, что проблема возникла в октябре после того, как РЖД ограничили обработку порожних вагонов для борьбы с избыточным парком на сети, который уменьшает скорость движения грузовых поездов. По мнению операторов, «и без того тяжелая ситуация» с организацией погрузки и работы вагонных парков усугубилась.

Ранее стало известно, что дефицит фитинговых платформ и вагонов привел к заметному повышению стоимости доставки грузов с Дальнего Востока и из КНР через Казахстан. Цена на доставку автотранспортом в этом направлении в сентябре поднялась на 5%.

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