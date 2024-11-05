Tom's Hardware: в Вашингтоне разрабатывают план спасения Intel от банкротства

Вашингтон обсуждает возможные меры поддержки Intel в случае дальнейшего ухудшения финансового положения компании. По данным издания Tom's Hardware, американские законодатели рассматривают варианты помощи производителю чипов, которые могут выйти за рамки «Закона о чипах», предусматривающего выплату Intel не менее $8,5 млрд до конца 2024 года.

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Эти обсуждения являются предварительными планами на случай банкротства компании, хотя Intel сообщила о положительных прогнозах по своей третьей квартальной прибыли на 2024 год. Вашингтон придает особое значение Intel, поскольку США конкурируют с Китаем за мировое господство в области передовых технологий.

Финансовые проблемы Intel связаны с неэффективной работой контрактного полупроводникового производства и снижением выручки на 1% во втором квартале 2024 года. Это привело к чистому убытку в 1,61 миллиарда долларов и значительному оттоку инвестиций, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов. Из-за этого в августе буквально за одни сутки рыночная стоимость полупроводникового гиганта упала на 32 миллиарда долларов, что привело инвесторов в замешательство.