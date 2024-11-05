Производитель шин Michelin закроет два завода во Франции

Французский производитель автомобильных шин Michelin закроет два завода на территории Франции. Об этом сообщила газета La Tribune.

По данным издания, заводы в расположенных на западе республики коммунах Шоле (Бретань) и Ванн (регион Пеи-де-ла-Луар), на которых в общей сложности работают 1 254 человека, будут закрыты "не позднее начала 2026 года".

В качестве причин руководство называет "ухудшение конкурентоспособности" на фоне присутствия на рынке недорогих шин из Азии, растущую инфляцию и высокую стоимость электроэнергии во Франции.

"Это решение было неизбежным, - приводит La Tribune слова заместителя главы Michelin по вопросам инженерных разработок Пьера-Луи Дюбурдо. - Эти предприятия уже несколько лет страдают от масштабных поступлений на рынок дешевой продукции, импортируемой из Азии".

По его словам, "электричество - это вторая по величине статья расходов после заработной платы сотрудникам". Газета отмечает, что на некоторых этапах производства шин требуется энергозатратный обжиг.

Ранее с экономическими сложностями столкнулся германский автоконцерн Volkswagen. 28 октября агентство DPA со ссылкой на главу производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло сообщило, что концерн планирует закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. Завод в Оснабрюке, который недавно потерял долгожданный дополнительный заказ компании Porsche, находится в зоне особого риска. Целые департаменты должны быть закрыты или переведены за границу. Эти планы, по словам Кавалло, затрагивают все заводы Volkswagen в ФРГ.

В самом концерне Volkswagen отметили, что реструктуризация является единственным способом сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Правительство ФРГ, как заявил его представитель Вольфганг Бюхнер, считает, что предприятие должно сохранять рабочие места. В Германии на заводах концерна VW работают порядка 120 тыс. человек, около половины из них - в Вольфсбурге. Бренд VW управляет в общей сложности 10 заводами в стране.