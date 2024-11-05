Прибыль крупнейшей нефтедобывающей компании мира рухнула

В первые девять месяцев этого года чистая прибыль саудовской Saudi Aramco, крупнейшей нефтедобывающей компании мира, рухнула на 11,3 процента, до 83,906 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на отчет компании пишет РИА Новости.

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В абсолютных числах падение составило 10,6 миллиарда долларов. Свободный денежный поток сократился на 14,4 процента, а вот капитальные затраты существенно выросли — на 19,7 процента, до 36,188 миллиарда долларов.

По сравнению с ожиданиями по поводу будущих заработков от продажи нефти от 2022 года, на которых был построен амбициозный план королевства по развитию и диверсификации экономики, ситуация в 2024 году оказалось на треть хуже. При этом она становится сложнее, еще во втором квартале сокращение прибыли составляло только 3,4 процента.

В воскресенье, 3 ноября, стало известно, что участники сделки ОПЕК+, лидером которой является Саудовская Аравия, договорились не увеличивать добычу нефти в декабре. Поводом для очередного непредвиденного продления текущего размера сокращения добычи стали слишком низкие цены на мировом рынке.

На этом фоне стоимость эталонного сорта Brent вернулась на уровень выше 75 долларов за баррель. Тем не менее такие котировки по-прежнему остаются слишком низкими для Саудовской Аравии и лишают ее запланированного дохода.