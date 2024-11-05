Uniper выплатила Германии компенсации в рамках претензий к «Газпрому»

Компания Uniper передала властям Германии €500 млн выплат по претензиям к российскому холдингу «Газпром». Об этом сообщили в пресс-службе международной энергетической организации.

В пресс-службе напомнили, что в конце июня компания зарезервировала €540 млн для перевода компенсации от исков о возмещении ущерба против «Газпром экспорта» Германии. В конце сентября Uniper выплатила €530 млн из этого резерва.

«В рамках мер по стабилизации Uniper взяла на себя обязательство перед Федеративной Республикой Германия передать ей любые компенсационные выплаты, которые она получит, за вычетом судебных издержек и налогов, за сокращенные поставки газа», — говорится в сообщении.

В июне Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспортом». На подобное компания решила пойти после положительного решения в арбитражном разбирательстве. Кроме того, суд присудил выплатить Uniper более €13 млрд компенсации за непоставку газа.