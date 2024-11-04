Samsung и Apple могут стать покупателями Intel

Согласно последним слухам, Apple и Samsung присоединились к борьбе за приобретение Intel, что делает их второй и третьей компаниями, заинтересованными в покупке, наряду с Qualcomm. Все три фирмы являются лицензиатами Arm и обладают уникальными характеристиками. Об этом сообщает издание TechPowerUp, ссылаясь на подкаст Moore's Law is Dead.

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Apple уже имеет подразделение SoC-оборудования на базе Arm, которое разрабатывает пользовательские чипы для всех своих устройств, включая Mac. Samsung, в свою очередь, может стать зарубежной материнской компанией для Intel, что не является чем-то неслыханным, учитывая примеры приобретения Boston Dynamics компанией Hyundai Motors и Westinghouse Nuclear японской Toshiba.

Qualcomm, американская компания, которая ранее имела разногласия с Arm, может также быть заинтересована в покупке Intel. Во многом, пишет TechPowerUp, Qualcomm заинтересована в приобретении прав на владение архитектурой x86.

Intel, несмотря на значительную долю рынка на рынках процессоров для ПК и серверных процессоров, столкнулась с проблемами, включая снижение стоимости акций в последние кварталы. Это делает компанию потенциально доступной для покупки другими крупными технологическими компаниями.

За последние несколько лет компания потратила около $10 млрд на создание фирменной платформы GPU, которая включает в себя современную графическую архитектуру встроенных видеокарт, а также дискретных геймерских решений. Проект носит название Ponte Vecchio. Однако, выпущенный в рамках этой стратегии процессор Intel Xe-HP AI, не достиг своих целевых показателей по производительности, что и привело к значительным финансовым потерям для Intel.