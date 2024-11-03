«Татнефть» требует от «Туполева» 5,6 млрд рублей

«Татнефть» подала в Арбитражный суд Татарстана иск на 5,6 млрд рублей к компании «Туполев» и к Казанскому авиационному заводу им. С.П. Горбунова.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Агентство уточняет, что исковое заявление поступило 1 ноября, оно отнесено к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Суть претензий неизвестна, комментарии сторон также не приводятся.

Как стало известно ранее, сумма исков Министерства обороны к Военно-строительной компании (ВСК) за десять месяцев 2024 года превысила 13,8 млрд рублей.