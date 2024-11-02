Названы покупатели российской доли британской Jaguar Land Rover

Активы британского концерна Jaguar — Land Rover, находящиеся на территории РФ, приобрела компания российских топ-менеджеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что сделка была закрыта 31 октября. Согласно информации ЕГРЮЛ, владельцем 100% долей представительства JLR стало ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное в Москве в конце 2022 года. Совладельцами этой компании являются сотрудники российского Jaguar — Land Rover с середины 2010-х годов гендиректор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров (25%), директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько (25%) и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова (25%).

Напомним, что ООО «Ягуар Ленд Ровер» была учреждена в Москве в 2008 году. Основным видом деятельности компании были импортные поставки, продажа и послепродажное обслуживание премиальных внедорожников Land Rover и автомобилей Jaguar.