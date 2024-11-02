Присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала одобрили акционеры обеих кредитных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что завершить все процессы по присоединению Росбанка к Т-банку планируется в первом квартале 2025 года.

11 сентября глава Т-банка Станислав Близнюк заявил, что присоединение Росбанка в формате филиала Т-банка в рамках интеграции банков обеспечит клиентам максимальный бесшовный переход с одной платформы на другую.

Менеджмент компаний предложил стратегию интеграции Росбанка через присоединение в виде филиала Т-банка как самую эффективную. Отмечается, что ранее «Интеррос» — акционер двух банков — поддержал интеграцию двух банков.

В сентябре источники РБК рассказали, что Росбанк на первом этапе станет филиалом Т-банка, а в дальнейшем может полностью прекратить существование. В Т-банк планируется передать как розничный, так и корпоративный бизнес Росбанка.