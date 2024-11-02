Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве

Компания, владеющая ресторанами кухни TGI Fridays, подала заявление о банкротстве в США.

Об этом сообщила пресс-служба сети.

"Компания TGI Fridays Inc., владелец и оператор сети из 39 ресторанов TGI Fridays, сегодня подала добровольное заявление в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве в Северном округе штата Техас", - говорится в заявлении.

В сети заявили, что надеются в ходе процедуры банкротства "разработать альтернативную стратегию для обеспечения долгосрочной жизнеспособности бренда".

Всего в мире по франшизе TGI Fridays работают 56 компаний в 41 стране. Работающие по франшизе рестораны, как в США, так и за рубежом, продолжат работу и обслуживать клиентов в обычном режиме, поскольку их не затрагивает процесс банкротства.

По оценке агентства, недорогим сетевым ресторанам, таким как TGI Fridays, становится все сложнее выдерживать конкуренцию. Кроме того, в условиях роста стоимости жилья и высокой инфляции потребители все чаще предпочитают питаться дома в целях экономии. В сети ресторанов связали проблемы бизнеса с последствиями пандемии COVID-19 и "структурой капитала" сети. Ранее в 2024 году, по данным Bloomberg, в США о банкротстве объявили сети ресторанов Red Lobster, Bucca di Beppo, Rubio's Coastal Grill и Tijuana Flats.

Сеть ресторанов TGI Fridays была основана в Нью-Йорке в 1965 году. В России по программе франчайзинга ресторанами TGI Fridays управляет компания "Росинтер ресторантс холдинг", один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов в стране.