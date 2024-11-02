Основатель Amazon Безос за день заработал $3 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос в пятницу продал крупный пакет акций компании, заработав за сутки более $3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

© Газета.Ru

Миллиардер избавился от более чем 16 млн ценных бумаг Amazon, когда их котировки подобрались к историческому максимуму. Акции завершили последний торговый день недели ростом на отметке $197,93 за штуку (6,19%). При этом в ходе сессии цена поднималась до $200,5 за лот. Рекорд составляет $201,2 за акцию.

Драйвером роста акций Amazon на этой неделе послужил позитивный финансовый отчет IT-гиганта за третий квартал. Выручка бигтеха за июль — сентябрь выросла на 11% и достигла $158,9 млрд. Чистая прибыль взлетела более чем в 1,5 раза, до $15,3 млрд.

В настоящий момент Безос является вторым в списке богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в $220 млрд.