В России утвержден перечень системно значимых банков

Пресс-служба Банка России сообщила на своем сайте об утверждении перечня ряда системно значимых кредитных организаций. Речь идет о 13 банках.

Примечательно, что список остался прежним. Он был утвержден в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций», подчеркнул Центробанк.

В перечне фигурируют «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Т-Банк (ранее «Тинькофф»), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Уточняется, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, прибыль российских банков за первое полугодие 2024-го достигла 1,7 трлн рублей. Результат оказался сопоставим с прошлым годом. Тогда был установлен исторический рекорд сектора.

Пресс-служба Банка России сообщила https://cbr.ru/press/pr/?file=638661475647304451BANK_SECTOR.htm на своем сайте об утверждении перечня ряда системно значимых кредитных организаций. Речь идет о 13 банках.

Примечательно, что писок остался прежним. Он был утвержден в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций», подчеркнул Центробанк.

В перечне фигурируют «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Т-Банк (ранее «Тинькофф»), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Уточняется, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, прибыль российских банков за первое полугодие 2024-го достигла 1,7 трлн рублей. Результат оказался сопоставим с прошлым годом. Тогда был установлен исторический рекорд сектора.