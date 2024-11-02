ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

Банк России сохранил неизменным утвержденный перечень системно значимых кредитных организаций из 13 банков.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России в соответствии с указанием "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций", - говорится в сообщении ЦБ.

В список вошли: банк "Юникредит", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, банк "Открытие", Росбанк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.