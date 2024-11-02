В «Газпроме» рассказали об объемах резервов газа на Украине

В украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ) к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа с учетом буферного газа. Данное значение является минимальным, сообщает пресс-служба «Газпрома» в официальном Telegram-канале.

© РИА Новости

Также отмечается, что объем запасов в ПХГ Европы, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), не достиг максимальных значений сезонов 2019/2020 и 2023/2024 годов – 97,6 и 100,9 млрд куб. м соответственно. На текущий момент в хранилищах зафиксировано 97,1 млрд куб. м газа, что является лишь третьим результатом за всю историю наблюдений.

В середине октября премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что накопленных запасов газа стране хватит для прохождения отопительного сезона, на тот момент запасы составляли 12,2 миллиарда кубометров.

Ранее стало известно, что у российского газа может появиться выход в Европу: в 2025 году в Турции собираются запустить центр торговли газом. Его создают как часть проекта международного хаба с участием турецкой Botas и «Газпрома».