Райффайзенбанк сделал заявление о продаже валюты в банкоматах

Информация о проведении "пилота" по продаже долларов в ряде банкоматов Райффайзенбанка в Москве не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением в результате технической ошибки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

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Ранее на сайте Райффайзенбанка появилось сообщение о том, что банк начал предлагать услугу по покупке долларов США через банкоматы банка. Там было указано, что приобрести американскую валюту можно в Москве через пять банкоматов. Информация также была размещена в официальном Telegram-канале Райффайзенбанка.

"Райффайзенбанк сообщает, что пилот по продаже наличной валюты в банкоматах не проводится. Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, но процесс был остановлен. Таким образом, информация о проведении пилота не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением в результате технической ошибки", - сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что клиенты в банкоматах могут снимать наличные рубли.