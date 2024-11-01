Несколько крупных банков России повысили ставки по вкладам. Об этом сообщает РИА Новости.

Повышение ставок произошло сразу в нескольких банках после того, как в ЦБ повысили ключевую ставку до рекордных 21% годовых. Как сообщает источник, в Сбербанке подняли максимальные ставки по популярным вкладам до 21% (при соблюдении определенных условий), а ставки для премиум-клиентов до 22%. Т-Банк также поднял это значение до 21% годовых для рублевых вкладов, если они открыты сроком от двух месяцев до двух лет, и были открыты или пролонгированы 31 октября или позже. Банк ВТБ увеличил ставки по рублевым депозитам в среднем на 1% — максимальная ставка также составляет 22% годовых. Альфа-банк увеличил этот показатель до 22% годовых, но максимальный доход доступен при размещении вклада от полугода.

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В «Абсолют банке» тоже увеличили самые популярные вклады до 22% годовых, а ПСБ в среднем увеличил ставку на два процентных пункта — до 21,6%. Совкомбанк также объявил о том, что базовая ставка в организации составляет 22%, но при выполнении определенных условий в банке можно получить доход по вкладу в 25% годовых. «МТС Банк» увеличил ставки в среднем на 1,3-2%, при этом обычные клиенты могут получить ставку до 22,3% годовых, а премиальные — до 22,5%. В банке «Дом.РФ» максимальную ставку по вкладу-конструктору подняли дважды — изначально до 22,1%, а после уже до 22,4%. Наконец, в «Ак Барс банк» базовую ставку подняли до 19,5%, а открытый на полгода вклад принесет доход до 21%.

Напомним, что ранее Банк России повысил ключевую ставку до 21%.