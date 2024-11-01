«Грузовичкоф» поделился итогами работы в регионах за 2024 год

В честь Всемирного дня городов «Грузовичкоф» с гордостью подводит итоги своей деятельности и делится успехами.

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О наших достижениях

«Грузовичкоф» постоянно стремится развивать регионы присутствия и внедрять новые инициативы. За 2024 год нам удалось осуществить множество проектов:

Открыли свой филиал с собственным автопарком в Новосибирске, обеспечив еще более высокое качество обслуживания;

Усилили фокус на региональный маркетинг, чтобы выявить и закрыть потребности местных клиентов;

Масштабировали процессы логистики для партнера в городах Липецк, Орел, Сургут, Мурманск и Киров;

Сформировали отдел стратегического развития для работы с В2В-клиентами;

Запустили программу партнерства с федеральными В2В-клиентами в регионах;

Разработали систему мотивации для водителей, усилив вовлеченность и повысив уровень Сервиса.

Кроме того, в этом году мы успешно вышли в новые города, среди которых — Орел, Сочи, Нижний Тагил, Брянск и Петропавловск-Камчатский. Также нам удалось открыть новый филиал Перми.

— Каждый новый город — это новые возможности и ответственность перед местными жителями. Мы стараемся не только предоставлять качественные транспортные услуги, но и вносить вклад в развитие регионов, становясь частью их городской жизни, — отметил руководитель отдела регионального развития сервиса «Грузовичкоф» Анатолий Пастухин.

О неординарных рейсах и задачах

Каждая перевозка — это не просто доставка, а целая история. Делимся особо интересными кейсами, собранными из разных уголков страны:

Мы перевезли уникальный экспонат для выставки на Полярном круге — теперь скелет динозавра украшает музей в Салехарде;

Доставили целую газель воздушных шаров во Владимир на день рождения, по-настоящему удивили именинника;

Мраморный памятник весом более чем в 1,5 тонны перевезли в Тюмени;

Организовали переезд аквапарка в Анапе;

Перевезли 3 тонны косметической продукции по Пензенской области, соблюдая все условия для сохранения качества;

Проехали почти 3000 километров, чтобы доставить вентиляционное оборудование из Новосибирска в Читу;

Участвовали в эвакуации ремонтной зоны во время наводнений в Кургане.

О наших планах

«Грузовичкоф» ставит перед собой амбициозные задачи по дальнейшему развитию и укреплению позиций в регионах. В 2025 году мы планируем:

Запуститься во всех городах-миллионниках России;

Укрепить присутствие в текущих регионах, фокусируясь на улучшении качества и доступности услуг;

Развить сеть собственных филиалов в ключевых городах, что позволит нам быстрее адаптировать сервис под региональные особенности и повысить уровень клиентского сервиса;

Увеличить присутствие Сервиса в странах СНГ.

В каждом городе «Грузовичкоф» стремится быть не просто сервисом, а надежным партнером, который помогает решать задачи и создает условия для развития.

Мы гордимся, что можем вносить вклад в жизнь городов, участвовать в их росте и становиться частью уникальных историй наших клиентов. Наше будущее — это еще больше новых маршрутов, интересных проектов и возможностей. Благодарим наших клиентов, партнеров и команду за доверие и сотрудничество на этом пути.