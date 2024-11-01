«Грязь и фальсификация»: Роскачество проверило производителей подушек

В некоммерческой организации Роскачество проверили подушки 15 торговых марок, представленных на российском рынке, и пришли к выводу, что многие из них небезопасны для здоровья. Об этом сообщается на сайте проекта.

Среди основных проблем подушек Роскачество указало недостоверный состав наполнителя, превышающий норму индекс токсичности, превышение по ацетальдегиду, пыль и затхлый запах, присутствие пылевых клещей, а также грязные пух и перья.

В Роскачестве подчеркнули, что фальсификация состава наполнителя была свойственна большинству исследованных товаров «в той или иной степени». К примеру, на этикетке мог быть указан 100-процентный пух в качестве наполнителя. Однако в реальности основу наполнителя составляло даже не перо, а пуховый и перовой ворс.

Также в некоторых случаях в составе был указан гусиный пух, который в итоге оказывался утиным пухом или перьями сухопутных птиц. А международный показатель чистоты промывки наполнителя (мутность) показал, что некоторые производители не промыли перья, а значит, не продезинфицировали их.

В то же время проверенные подушки оказались довольно прочными - почти все они выдержали разрывную нагрузку. Также Роскачество не выявило нарушений по качеству чехлов, распределению наполнителя и массовой доле влаги. Масса наполнителя у большинства подушек соответствовала заявленной в маркировке.

Роскачество направило продавцам, производителям и контрольно-надзорным органам информацию о выявленных нарушениях. Организация получила ответы от некоторых компаний. Некоторые производители уже провели работы над качеством продукции, а продавцы прекратили закупку продукции и сняли ее с продажи.