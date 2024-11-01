В ЦБ назвали «благом для экономики» банкротство некоторых компаний

Банкротства могут стать «благом для экономики» на фоне серьезных ограничений на рынке труда в России, но Центробанк внимательно следит за ситуацией. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, пишет РБК.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Центральном федеральном округе. По ее словам, там этот показатель составил 1,8% по методологии международной организации труда.

При этом ЦБ на заседании 25 октября увеличил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня в 21% годовых. Комментируя переход к жесткой денежно-кредитной политике, глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала это вынужденным решением.

По словам директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, в условиях ограничений на рынке труда в России банкротства компаний могут стать «благом для экономики», если произойдет перераспределение в сторону более эффективных предприятий.

«Естественно, мы тщательно следим за тем, чтобы у нас не возникло финансовой нестабильности, чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, они могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов», - подчеркнула Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

Также она обратила внимание на проблему плавающих ставок, отметив, что этот вопрос находится на особом контроле у Банка России.

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«Мы внимательно смотрим, что происходит в портфелях. Пока мы не видим значимого роста ни реструктуризации, ни тем более плохих кредитов», - заявила она.

Издание отмечает, что ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил о риске банкротства предприятий из-за нынешней жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией. По его словам, ставки коммерческих кредитов сейчас составляют 19% годовых, а он не знает ни одного производства с рентабельностью более 20%.