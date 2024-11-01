Райффайзенбанк начал тестировать продажу долларов в банкоматах

Райффайзенбанк начал предлагать услугу по покупке долларов США через банкоматы банка.

Сейчас приобрести американскую валюту можно в Москве через пять банкоматов, следует из сообщения кредитной организации на ее сайте.

"Пока мы только тестируем покупку валюты в банкоматах, поэтому купить доллары можно только ограниченное время и не везде", - отмечается в сообщении.

Согласно информации на сайте банка, приобрести доллары можно в пяти банкоматах, расположенных в столице.

"На экране банкомата будет написано "Здесь можно купить доллары". Если вы не можете найти банкомат, обратитесь к сотруднику нашего офиса. Доллары можно купить в банкоматах Москвы", - указано на сайте.

За один раз можно купить до 5 тыс. долларов, курс будет такой же, как в кассе банка. Комиссия за покупку по дебетовым картам составит ноль рублей. Для покупки американской валюты через банкомат потребуется пластиковая карта "Мир" Райффайзенбанка.