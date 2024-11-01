Apple отчиталась о росте выручки до $95 млрд

Apple представила финансовый отчет за четвертый финансовый квартал 2024 года, который в США начался 30 июня и завершился 28 сентября. Документ, в котором говорится о рекордном показателе в сегменте услуг, был опубликован на сайте компании.

Общая выручка Apple по итогу квартала составила $94,93 млрд, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако чистая прибыль сократилась почти на $10 млрд — с $23 млрд в прошлом году до $14,74 млрд. Падение связывают с выплатой налоговой задолженности правительству Ирландии в размере $10,2 млрд.

Прибыль на акцию составила $0,97, а без учета единовременного сбора — $1,64, что выше прошлогоднего показателя в $1,46.

Продажи iPhone принесли компании $46,22 млрд (рост на 5,5%), компьютеров Mac — $7,74 млрд (+1,71%), iPad — $6,95 млрд (+7,87%). Сегмент носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров показал снижение на 3% с доходом в $9,04 млрд, в то время как услуги принесли компании $24,97 млрд, что на 11,91% больше по сравнению с прошлым годом.