Турция отказалась от оборудования Siemens для АЭС «Аккую»

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар назвал компанию Siemens ненадежным поставщиком в связи с нарушением контрактных обязательств по поставкам оборудования на АЭС "Аккую".

"Самая главная ошибка, допущенная Siemens, связана с надежностью. <...> Как им можно доверять? Это большой знак вопроса", - сказал глава ведомства газете Milliyet, комментируя ситуацию со срывом контракта.

По его словам, "на 99% оборудование Siemens не будет использовано при реализации проекта.

"Уже очень поздно, мы будем использовать оборудование из Китая", - добавил Байрактар.

Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщал, что Siemens нарушила обязательства по поставкам оборудования на строящуюся в Турции АЭС и переговоры с ней результатов не дали. В итоге, по его словам, все необходимые комплектующие были найдены в дружественных России странах, которое уже поставлено на объект.

Глава Минэнерго Турции со своей стороны ранее говорил, что Анкара примет меры в отношении Siemens.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого составит 1,2 тыс. МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.