Около 25% предприятий у аэродромов России не отпугивают птиц

Около 25% предприятий, чьи корпуса расположены у аэродромов России, не имеют в доступе средств для отпугивания птиц. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Российского экологического оператора" (РЭО) и другихпредставителей отрасли.

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"Проведение орнитологических исследований собственники предприятий, расположенных у аэродромов, должны были завершить к 1 сентября. По итогам проведенных исследований на сегодняшний день были выданы заключения 104 предприятиям - 55 положительных и 49 отрицательных", - рассказал директор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что большинство из этих предприятий нарушателей - полиноны и объекты для сортировки твердных отходов. Нарушители сейчас получают штраф, обязуются разогнать птиц и дальше поддерживать статус-кво. Буцаев заявил, что этого недостаточно и необходимы более суровые меры - как против птиц, так и против нарушителей. До этого стало известно, что оэропорт Южно-Сахалинска оборудуют комплексами противодействия беспилотным летательным аппаратам.