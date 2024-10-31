Ozon изменит правила оплаты товаров при получении

Маркетплейс Ozon намерен с 1 ноября отменить возможность оплаты большинства товаров при получении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе площадки.

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В пресс-службе уточнили, что возможность постоплаты будет сохранена при заказе вещей или предметов, которые покупателю важно примерить или оценить визуально: одежда, обувь, ювелирные изделия, спортивный инвентарь и так далее.

Как пояснили в компании, решение связано с низким спросом услуги. Маркетплейс провел исследование, по итогам которого выяснил, что возможность оплаты заказа при получении не получила нужную популярность. Чаще всего таким образом оплачивали товары fashion-категорий, уточнили в пресс-службе.

В Ozon считают, что отмена постоплаты позволит улучшить экономику продавцов в высокий сезон, а также оптимизировать расходы на логистику.

В начале сентября в приложении Ozon в тестовом режиме появилась новая функция «Публичный профиль», в котором будут собраны отзывы клиентов о купленных товарах, кроме некоторых категорий. Пользователи площадки смогут подписываться на других покупателей и смотреть их отзывы о других товарах, если они были оставлены не анонимно.