«Нафтогаз» запросил арест госимущества России в двух странах
«Нафтогаз» направил запросы об аресте российского государственного имущества в США и Великобританию. Об этом заявила финской газете Ilta-Sanomat представитель компании Владислава Смолинска, передает РИА Новости.
Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла решение о введении ограничительных мер в отношение более 40 объектов в собственности России. Как утверждается, цена арестованного имущества - порядка 38 миллионов евро. Половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, отметили в посольстве РФ в Хельсинки.
Украинской компанией был направлен такой же запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество.
«По данным "Нафтогаза", помимо Финляндии, ходатайства о наложении ареста (на имущество РФ - ред.) были поданы также в Великобританию и США», - подчеркивается в публикации.