Российский бизнес призвали готовиться к волне дефолтов

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ до рекордного показателя в 21 процент может стать причиной волны корпоративных дефолтов в начале 2025 года или уже в его второй половине. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили участники пленарной сессии конференции «Будущее облигационного рынка».

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» обратили внимание на то, что эмитенты долговых бумаг пока что выдерживают рост расходов на их обслуживание. Однако важно понимать, что эффект от роста ставок на данный момент еще не успел значительно на них повлиять.

При этом в случае сохранения ключевого показателя на высоком уровне в перспективе его влияние на предпринимателей окажется значительно более ощутимым. Начальник корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестбанка «Синара» Алексей Куприянов отметил, что больше всего рискуют предприятия из третьего эшелона Мосбиржи, передают «Ведомости».