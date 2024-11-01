Сумма иска телеканалов РФ к Google превышает накопленное в мире богатство

Сумма штрафа в 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями), которую в России суд назначил в отношении Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание ссылается на подсчеты компании The Boston Consulting Group, согласно которым совокупное богатство всего мира в 2024 году составляет $477 трлн. Объем мирового ВВП, по данным Всемирного банка, в 2023 году составил около $105,4 трлн. 2 ундециллиона рублей - $20 дециллионов (дециллион - единица с 33 нулями).

По информации юристов, сумма штрафа увеличивается каждый день из-за просрочек его выплаты. Американское издание отмечает, что вскоре штраф может достичь гугола - единицы с 100 нулями - математического термина, который вдохновил название поисковой системы Google.

Иск в несколько раз превышает стоимость самой корпорации, которая входит в пятерку самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость Google оценивается в $2 трлн.

29 октября телеканал РБК сообщил, что российский суд назначил штраф Google в размере двух ундециллионов рублей из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. Речь идет о Первом канале, ВГТРК (телеканалы "Россия-1", "Россия-24"), телеканалах "Звезда", "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал" и YouTube-канале главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначенный компании штраф, отметил, что Google не должен ограничивать вещание российских телеканалов и посоветовал руководству корпорации скорее исправить ситуацию.