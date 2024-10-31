От МТС и «МегаФона» потребовали прекратить взимать дополнительную плату в Крыму

Операторы МТС и «Мегафон» должны перестать взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Соответствующее указание дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, передает агентство «Прайм».

Ведомство отметило, что минувшим летом оно возбудило дела в отношении операторов «большой тройки» за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя. ФАС пришла к выводу, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов.

В настоящее время сотовому оператору «Билайн» предписание не выдали, поскольку компания пообещала отменить наценку с 1 января. Дополнительную плату в Крыму добровольно отменили ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) и ООО «ВТБ Мобайл», а также крымские операторы ООО «К-телеком» и ООО «КТК-телеком».

Ранее «Известия» со ссылкой на результаты опроса TelecomDaily сообщили, что в следующем году большинство российских телеком-компаний, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы.