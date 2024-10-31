СберСеллер на конференции SYMPOSIUM*2024 рассказал, как сфокусировать аудиторию на продуктах брендов

Сейлз-хаус СберСеллер стал индустриальным партнером конференции SYMPOSIUM*2024 от AdIndex, проходившей в Марокко с 25 по 28 октября. «Законы рекламной термодинамики» — так организаторы назвали ключевую тему мероприятия в 2024 году. СберСеллер тоже выступил с тезисами на стыке науки и рекламы.

© Пресс-служба СберСеллера

Директор по развитию партнёрских отношений и коммуникациям СберСеллера Кристина Лайус приняла участие в пленарной сессии «Поглотители энергии: что и как может вернуть силу в индустрию рекламы». Она рассказала, как растущая инфляция медиаканалов и невероятно высокая динамика роста конкуренции брендов в диджитал-пространстве привела к потере эффективности и какими способами нужно её возвращать.

Кристина Лайус, директор по развитию партнёрских отношений и коммуникациям СберСеллера: «Бренды начали ориентироваться на демократичные по цене возможности коммуникации, что естественным образом привело к потере качества. В итоге аудитория начала уставать от рекламного шума и стала вообще уходить от сложного выбора. В этой ситуации СберСеллер начал изучать феномен внимания и видит его как комплекс инструментов по возвращению потребителя в диалог с брендами. Для этого в любой рекламной коммуникации необходимо учитывать сразу несколько показателей и метрик – время внимания, viewabillity, креатив, контекстуальный и аудиторный таргетинг. Всё это поможет брендам сфокусировать внимание потребителя – суперценность, стимулирующая рост и энергию любого бизнеса».

Вместе с Кристиной Лайус в пле

© Пресс-служба СберСеллера

нарной сессии выступили главный редактор AdIndex Татьяна Эшназарова, директор по стратегическому маркетингу и маркетингу инновационных проектов Сбера Станислав Клещельский, вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский, руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова, директор по стратегическим и инновационным продуктам NMi Group Алла Данилина, директор по маркетингу ФСК Александр Лебедев, marketing digital lead Health&Nutrition Марина Сафонова, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал» Нгуен Хай Иен.

В сессии «Рекламная энергия: ΔU = Q − A» выступила Екатерина Бокова, исполнительный директор Perfluence – крупнейшей технологической маркетинговой платформы по работе с инфлюенсерами, стратегический партнёр СберСеллера. Вместе с коллегами из МТС Ads, Digital Alliance, Magnetto.pro и Weborama она обсудила инсайды, идеи и инструменты для эффективного продвижения, а также рассказала, как блогеры помогают брендам в росте маркетинговых показателей. По словам Боковой, аудитория становится более вовлеченной, когда реклама персонализирована и адаптирована под её интересы и ежедневный контекст. В то же время адресное ограниченное предложение (скидка или оффер) увеличивает скорость принятия решения. И все эти «законы рекламной энергии» легко реализовать с помощью гибкого партнёрства бренда с блогерами, а технологическая база Perfluence поможет сделать это взаимодействие практически бесшовным.

© Пресс-служба СберСеллера

SYMPOSIUM*2024 – выездное деловое отраслевое мероприятие, на котором эксперты индустрии обсуждают вопросы развития современных маркетинговых и коммуникационных стратегий для эффективного развития брендов.