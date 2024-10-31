Siemens объявила о покупке Altair Engineering за $10 млрд

Германская компания Siemens объявила о покупке американской транснациональной компании в области информационных технологий Altair Engineering.

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"Siemens подписала соглашение о приобретении Altair Engineering Inc., ведущего поставщика программного обеспечения на рынке промышленного моделирования и анализа. Акционеры Altair получат $113 за акцию, что представляет собой стоимость предприятия примерно в $10 млрд", - говорится в заявлении Siemens. "Благодаря этому приобретению Siemens укрепит свои позиции ведущей технологической компании и лидирующую роль в области промышленного программного обеспечения", - указали в Siemens. "Возможности Altair в области моделирования, высокопроизводительных вычислений, обработки данных и искусственного интеллекта вместе с Siemens Xcelerator создают самое полное в мире портфолио проектирования и моделирования на основе искусственного интеллекта", - заявил генеральный директор Siemens AG Роланд Буш.

Ожидается, что сделка приведет к увеличению прибыли на акцию со второго года после закрытия.

"Завершение сделки осуществляется на обычных условиях и ожидается во второй половине 2025 года", - заключили в Siemens.

Компания Altair Engineering была основана в 1985 году и стала публичной в 2017-м. Из более чем 3,5 тыс. ее сотрудников около 1,4 тыс. работают в области исследований и разработок.