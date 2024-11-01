Состояние богатейших россиян выросло на $26 млрд

С начала года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 26,274 млрд долларов, говорится в исследовании Bloomberg Billionaires Index.

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 26,274 млрд долларов с начала года, сообщает Bloomberg. Согласно опубликованному Индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), значительное увеличение капитала произошло благодаря росту стоимости акций компаний.

Так, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние на 4,81 млрд долларов, доведя его до 28,8 млрд долларов. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал на 4,75 млрд долларов, достигнув 25,6 млрд долларов. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 4,2 млрд долларов, увеличивсостояние до 23 млрд долларов.

В то же время акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов понес убытки, его состояние уменьшилось на 6,46 млрд долларов, составив 14,6 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 30,2 млрд долларов за девять месяцев этого года, причем лидером роста стал бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.

Большинство российских миллиардеров из-за антироссийских санкций решили вернуть активы в Россию, сообщал Bloomberg.

Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек, что стало самым высоким результатом за всю историю списка богатейших бизнесменов мира.