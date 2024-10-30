В США рассказали о лазейке для взыскания с Google двух ундециллионов рублей

Российские компании смогут взыскать с американской корпорации Google два ундециллиона рублей с помощью одной лазейки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Авторы обратили внимание, что Google считает возможным решение споров с российскими медиакомпаниями только через американские и британские суды. Однако, по данным агентства, они обратились в суды других стран, в частности, южноафриканские инстанции.

Журналисты отметили, что размеры штрафов Google, которые назначили российские суды, еженедельно растут. Если российские компании добьются выплаты неустоек, то американская компания может отдать сумму, превышающую стоимость корпорации Alphabet в триллион долларов.

29 октября стало известно, что российские телекомпании потребовали у Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В деле проходят такие телеканалы, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего пострадавшими в качестве третьих лиц числится 17 каналов.