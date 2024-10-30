В «Укрэнерго» предрекли одну из самых тяжелых зим для страны

Ожидается, что зима 2024-2025 года станет одной из самых тяжелых за последние три года. Об этом заявил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на врио главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексея Брехта, передает РИА Новости.

Всего в стране рассматривают несколько возможных сценариев. Самый негативный предполагает продолжение ударов по объектам генерации, отметил Брехт. По его словам, при условии данного сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который имеется на сегодняшний день, страна может иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений.

Летом в украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) заявили, что в зимний период света может не быть по 12 часов в сутки в связи с дефицитом в энергосистеме Украины.

До этого в Еврокомиссии сообщили, что украинская сторона лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей. Так, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения, добавили в ЕК.