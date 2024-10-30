В России почти перестали открываться кофейни. За год число объектов в Москве сократилось на 3%. В России в целом оно выросло всего на 2%, выяснил «Коммерсант».

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По словам экспертов, в Москве рынок уже насытился, развиваться приходится в условиях высокой конкуренции и нехватки подходящих локаций под аренду. В регионах развитие продолжают преимущественно крупные сети.

Отмечается, что сокращение потребительских расходов в дальнейшем может сдерживать рост рынка кофе. Столкнувшись с ростом финансовой нагрузки, люди могут осознанно или неосознанно сокращать потребление, переходя к сберегательной модели.