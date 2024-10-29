"Газпром" построил 90 км газопровода Белогорск - Хабаровск

"Газпром" построил более 90 км газопровода Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между трубопроводами "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, говорится в сообщении компании.

"Ведется реализация первоочередного этапа проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" - строительство газопровода Белогорск - Хабаровск. Он соединит "Силу Сибири" и газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Из более чем 800 км линейной части нового газопровода сварено в нитку, уложено и засыпано 92,5 км", - сказано в сообщении.

Также "Газпром" на 92,7% построил Амурский газоперерабатывающий завод.

Кроме того, холдинг планирует в 2024 году на участке "Силы Сибири" от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского месторождения запустить новую компрессорную станцию, а на Ковыктинском месторождении запустить третью по счету установку комплексной подготовки газа - УКПГ-1.

Компания продолжает строительство лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке) на газопроводе "Сила Сибири" от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области.